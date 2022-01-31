В магазине приложений для iPhone появятся скрытые программы

Приложения
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В магазине приложений для iPhone появятся скрытые программыБудут доступны только по ссылке
Apple позволила разработчикам распространять приложения через App Store по доступу через прямую ссылку. Эти приложения не будут доступны для широкой публики через поиск, категории App Store или рекомендации.
Apple отметила, что такой способ размещения приложений идеально подходит для «ограниченной аудитории», например для гостей на специальном мероприятии, членов какой-то организации, участников исследования или определённой группы сотрудников. Чтобы исключить приложение из основного списка и получить ссылку, разработчикам сначала необходимо отправить запрос в Apple.
Отмечается также, что приложения для ограниченной аудитории всё равно должны соответствовать всем требованиям размещения в App Store и будут проходить стандартную модерацию. Бета-версии или предрелизные версии приложений так разместить не получится.
Источник: The Verge