В магазине приложений для iPhone появятся скрытые программы

Apple отметила, что такой способ размещения приложений идеально подходит для «ограниченной аудитории», например для гостей на специальном мероприятии, членов какой-то организации, участников исследования или определённой группы сотрудников. Чтобы исключить приложение из основного списка и получить ссылку, разработчикам сначала необходимо отправить запрос в Apple.

Отмечается также, что приложения для ограниченной аудитории всё равно должны соответствовать всем требованиям размещения в App Store и будут проходить стандартную модерацию. Бета-версии или предрелизные версии приложений так разместить не получится.