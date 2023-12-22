В масштабных сокращениях подкастов этого года обвинили iOS 17

Немалый вклад в эту суматоху внесло обновление iOS 17, которое нарушило ландшафт подкастов, изменив механизмы загрузки. Функция автоматического скачивания теперь прекращается после 15 дней неактивности подкаста или низкого объема памяти, что позволяет более реалистично оценивать реальную аудиторию шоу. Когда-то раздутая статистика создавала фасад популярности для бездействующих подкастов, и этот мираж был разрушен корректировками iOS 17.

Среди мрака есть и положительная сторона для 2024 года. Точная аналитика, возможно, спровоцировала возрождение подкастинга, правда, для узкого круга контент-мейкеров, и доходы от него пойдут по восходящей траектории, считают аналитики.