В масштабных сокращениях подкастов этого года обвинили iOS 17

В масштабных сокращениях подкастов этого года обвинили iOS 17Это действительно связано
В 2023 году в сфере подкастинга произошел катастрофический спад, ознаменовавшийся массовыми увольнениями и отменой шоу, что погрузило индустрию в неопределенность. Крупные игроки, такие как Spotify и SiriusXM, провели значительные увольнения, причем Spotify сократил 2 300 рабочих мест и поглотил приобретенные гиганты подкастинга, Gimlet и Parcast. Но при чем тут iOS?
Немалый вклад в эту суматоху внесло обновление iOS 17, которое нарушило ландшафт подкастов, изменив механизмы загрузки. Функция автоматического скачивания теперь прекращается после 15 дней неактивности подкаста или низкого объема памяти, что позволяет более реалистично оценивать реальную аудиторию шоу. Когда-то раздутая статистика создавала фасад популярности для бездействующих подкастов, и этот мираж был разрушен корректировками iOS 17.
Среди мрака есть и положительная сторона для 2024 года. Точная аналитика, возможно, спровоцировала возрождение подкастинга, правда, для узкого круга контент-мейкеров, и доходы от него пойдут по восходящей траектории, считают аналитики.