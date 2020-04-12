В мессенджере для любителей компьютерных игр появилось автоматическое подавление фоновых шумов

Об этом сообщила команда Discord. Разработчики отметили, что с начала 2020 года популярность приложения для голосовой связи и переписок выросла. Вызвано это было, скорее всего, пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Теперь для удобства пользователей в Discord будет тестироваться опция подавления сторонних шумов. Функция уже должна была стать доступной для тех, кто пользуется десктопной версией приложения. В будущем она появится и в мобильной версии.

Пользователи могут проверить работу опции. Им нужно просто начать тест с помощью отдельной кнопки. После этого следует сказать что-нибудь и произвести шум на фоне. Потом можно прослушать результат в наушниках.