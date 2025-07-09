В мессенджере МАХ появились групповые видеозвонки, ещё и неограниченные

Во время звонка все участники отображаются в виде сетки, ведущий может «шерить» экран. В ближайшем будущем появятся новые функции: чат для общения во время созвона, возможность передавать права администратора другим участникам, а также выбирать нейроаватары, маски и фоны.

Для справочки, МАХ — это новый российский мессенджер от компании VK, выпущенный в 2025 году. Несмотря на то, что приложение еще в бета-версии, его уже установили более двух миллионов человек.