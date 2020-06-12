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В мессенджере WhatsApp появятся несколько полезных функций
Но когда — пока неизвестно
Источники сообщили, что в мессенджере WhatsApp появятся несколько полезных функций. В частности, станет проще искать информацию в переписке, а ещё использовать разные устройства для одной учётной записи.
О новых функциях рассказал тематический ресурс WABetaInfo. Источники сообщают, что учётную запись WhatsApp можно будет использовать одновременно с четырёх устройств. Опция должна в скором времени появится в бета-версии приложения.
Что касается второй функции, то о ней стало известно от того же портала WABetaInfo. Издание заявляет, что вскоре пользователи смогут искать сообщения в чатах по дате. Нужно будет просто нажать на значок календаря в режиме поиска в чате.
Точных дат запуска обеих функций пока никто не называл.