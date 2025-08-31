Этот случай стал символом не лучших времен для компании, сообщают медиа: часть новых сотрудников ИИ-отдела уже уволилась, а некоторые даже не приступили к работе. Например, исследователь Ави Верма прошёл оформление, но так и не вышел в первый день. Ушли и несколько ветеранов Meta*, проработавшие в компании почти десятилетие.

В последние месяцы Марк Цукерберг активно переманивает специалистов из конкурирующих компаний, предлагая щедрые бонусы и доступ к мощным вычислительным ресурсам. Однако резкая перестройка вызвала напряжение. Новички сталкиваются с бюрократией и конкуренцией за ресурсы, а также с «микроменеджментом» со стороны самого Цукерберга.

Ключевую роль теперь играет бывший глава Scale AI Александр Ванг, которому доверили руководство новым подразделением Meta Superintelligence Lab (MSL)*. Под его контролем оказались и такие известные специалисты, как Чжао и бывший глава GitHub Нат Фридман. Однако у Ванга нет опыта работы в крупных корпорациях, и его стиль руководства «вызывает вопросы».

Компания уже несколько раз меняла структуру ИИ-направления и временно заморозила найм новых сотрудников.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена