В Meta* создали цифровую копию Марка Цукерберга

Опубликовано 15 апреля 2026, 07:181 мин.
В Meta* создали цифровую копию Марка ЦукербергаТеперь точно робот
Думали, Марк Цукерберг просто так ведёт себя как робот? Не тут-то было. Как пишет FT, компания создала цифровую версию своего руководителя. Сотрудники смогут общаться с ней прямо на рабочих компьютерах.
Цифрового Цукерберга «обучили» манере речи, голосу, жестам и даже «мыслям» босса о стратегии компании. По задумке, сотрудники так будут «чувствовать» себя ближе к руководству. Они смогут задавать вопросы ИИ-Цукербергу и получать ответы.
Параллельно Meta* готовится сокращать тысячи сотрудников, потому что «ИИ берёт на себя их задачи», пишут СМИ.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена