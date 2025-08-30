В метавселенной Meta* появятся управляемые ИИ персонажи

Опубликовано 30 августа 2025, 18:451 мин.
В метавселенной Meta* появятся управляемые ИИ персонажиДобавляет ИИ-персонажей в метавселенную
Разработчики, создающие контент для метавселенной Meta*, скоро смогут добавлять ИИ-персонажей (NPC) в Horizon Worlds*. Компания анонсировала обновление, которое появится «очень скоро».
С помощью Worlds Desktop Editor разработчики смогут создавать NPC, которые ведут реалистичные беседы с игроками через голосовой чат. Ранее Meta* экспериментировала с подобными нововведениями, но теперь разработчики смогут настраивать внешность, историю и поведение персонажей, чтобы они реагировали на действия игроков более «естественно».
Meta* показала пример в блоге.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена