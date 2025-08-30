В метавселенной Meta* появятся управляемые ИИ персонажи

С помощью Worlds Desktop Editor разработчики смогут создавать NPC, которые ведут реалистичные беседы с игроками через голосовой чат. Ранее Meta* экспериментировала с подобными нововведениями, но теперь разработчики смогут настраивать внешность, историю и поведение персонажей, чтобы они реагировали на действия игроков более «естественно».

Meta* показала пример в блоге.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена