В Microsoft, Adobe и IBM призвали готовить школьников к эре ИИ

Опубликовано 08 мая 2025, 03:001 мин.
В Microsoft, Adobe и IBM призвали готовить школьников к эре ИИТехнологические лидеры США бьют тревогу
Более 250 руководителей крупнейших американских компаний, включая Microsoft, Adobe, IBM и Cognizant, подписали открытое письмо, призывая внедрить обязательное изучение компьютерных наук и искусственного интеллекта (ИИ) в школах США.
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Среди подписантов — Сатья Наделла (Microsoft), Шантану Нарайен (Adobe), Арвинд Кришна (IBM) и Рави Кумар (Cognizant). Они предупреждают, что без подготовки детей к технологиям США рискуют отстать от других стран.
Авторы письма подчеркивают, что ИИ меняет рынок труда, и без знаний в этой области будущие поколения не смогут конкурировать. Они ссылаются на данные, согласно которым навыки в ИИ и программировании могут увеличить зарплаты на 8% и создать экономическую выгоду в $ 660 млрд.
Сейчас лишь 37 штатов США включают компьютерные науки в школьные программы, что, по мнению лидеров, недостаточно.