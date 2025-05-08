В Microsoft, Adobe и IBM призвали готовить школьников к эре ИИ

Среди подписантов — Сатья Наделла (Microsoft), Шантану Нарайен (Adobe), Арвинд Кришна (IBM) и Рави Кумар (Cognizant). Они предупреждают, что без подготовки детей к технологиям США рискуют отстать от других стран.

Авторы письма подчеркивают, что ИИ меняет рынок труда, и без знаний в этой области будущие поколения не смогут конкурировать. Они ссылаются на данные, согласно которым навыки в ИИ и программировании могут увеличить зарплаты на 8% и создать экономическую выгоду в $ 660 млрд.

Сейчас лишь 37 штатов США включают компьютерные науки в школьные программы, что, по мнению лидеров, недостаточно.