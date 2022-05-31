В Microsoft Edge появилась возможность обмена файлами и заметками между компьютерами

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В Microsoft Edge появилась возможность обмена файлами и заметками между компьютерамиСохраняться файлы будут в OneDrive
Для тестировщиков из программы Microsoft Edge Canary стала доступна новая функция, встроенная в штатный браузер Windows Edge. Новая функция называется Drop, позволяет обмениваться файлами и заметками между компьютерами.
Отмечается, что в будущем пользователи смогут не только обмениваться практически любыми файлами, но и видеть, сколько места занимает их учётная запись OneDrive.
Скорее всего, при передаче файлы и заметки, исходя из тарифа, будут сохраняться в облачном хранилище сервиса OneDrive.