В Microsoft Edge появилась возможность обмена файлами и заметками между компьютерами

Отмечается, что в будущем пользователи смогут не только обмениваться практически любыми файлами, но и видеть, сколько места занимает их учётная запись OneDrive.

Скорее всего, при передаче файлы и заметки, исходя из тарифа, будут сохраняться в облачном хранилище сервиса OneDrive.