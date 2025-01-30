Приложения
Опубликовано 30 января 2025, 03:45
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В Microsoft Edge появился блокировщик программ-пугалок

Всё ради повышения безопасности
В Microsoft Edge появилась новая функция, призванная защитить пользователей от «программ-пугалок» — мошеннических инструментов, которые обманывают людей, заставляя думать, что их компьютер заражен вредоносным ПО. Когда с устройством всё хорошо.
В Microsoft Edge появился блокировщик программ-пугалок

© Microsoft

Новый блокировщик «пугалок» в Edge использует машинное обучение для обнаружения и блокировки. В настоящее время эта функция доступна для тестирования в предварительной версии браузера.

Хотя часто пользователи могут не поддаться на подобные пугалки, они могут быть опасны для тех, кто не знаком с технологиями, и потенциально могут привести к «финансовым рискам», пишут СМИ.

Интересно, что у того же Chrome такой функции нет, а было бы полезно получить, учитывая огромный охват браузера Google.