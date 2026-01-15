В Microsoft Office 97 нашли пасхалку спустя почти 30 лет

Опубликовано 15 января 2026, 10:021 мин.
В Microsoft Office 97 нашли пасхалку спустя почти 30 летС участием Скрепыша
Прошло почти 30 лет с момента релиза Microsoft Office 97. На этой неделе один энтузиаст обнаружил давно забытый секрет популярного офисного пакета.
© Wired
Пользователь X под ником @Albacore опубликовал видео, в котором показал, как открыть скрытые титры. Для этого нужно передвинуть окно программы в определённые места на экране, а затем ввести специальную фразу для Скрепыша: «This is not a contest».
После этого появляется новое окно с яркой анимированной заставкой и титрами, которые длятся около трёх минут.
Во время показа титров Скрепыш «рассказывает» о людях, которые создавали программу, добавляя шутливые реплики.