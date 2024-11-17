Опубликовано 17 ноября 2024, 21:451 мин.
В мире зафиксировали рост «кибер-ополчения»В активизме и конфликтах
Рост «кибер-ополчения» изменил подход к активизму и конфликтам в цифровую эпоху, пишет обозреватель HackerNoon. Эти неформальные группы используют интернет для «мобилизации, коммуникации и изменений» в «политических, социальных и экологических» вопросах. В отличие от традиционных протестов, «кибер-ополчения» позволяют участвовать из любой точки мира.
Основной стратегией «кибер-ополчения» являются хакерские атаки, нарушающие работу веб-сайтов, инфраструктуры и сервисов. Яркий пример — атака иранских хакеров на западных чиновников. Хактивисты также нацеливаются на такие секторы, как образование, которые часто имеют слабую киберзащиту.
Помимо хакерских атак, эти группы эффективно распространяют информацию, используя глобальный охват интернета. Однако это вызывает опасения по поводу дезинформации, усугубляемой контентом, созданным ИИ.
Интернет дал людям возможность действовать коллективно — будь то участие в онлайн-кампаниях, нарушение цифровой инфраструктуры или поддержка движений через краудфандинг.