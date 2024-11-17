В мире зафиксировали рост «кибер-ополчения»

Основной стратегией «кибер-ополчения» являются хакерские атаки, нарушающие работу веб-сайтов, инфраструктуры и сервисов. Яркий пример — атака иранских хакеров на западных чиновников. Хактивисты также нацеливаются на такие секторы, как образование, которые часто имеют слабую киберзащиту.

Помимо хакерских атак, эти группы эффективно распространяют информацию, используя глобальный охват интернета. Однако это вызывает опасения по поводу дезинформации, усугубляемой контентом, созданным ИИ.

Интернет дал людям возможность действовать коллективно — будь то участие в онлайн-кампаниях, нарушение цифровой инфраструктуры или поддержка движений через краудфандинг.