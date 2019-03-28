В мобильный Яндекс.Диске обновилась фотогалерея

Команда сервиса Яндекс.Диск объявила о запуске новой возможности для мобильного приложения. Мобильный Яндекс.Диск для Android обновил фотогалерею.

Теперь в ней доступны не только файлы, которые хранятся на сервисе, но и фото и видео из памяти смартфона. Пользователи могут просматривать все файлы в одном приложении и работать с ними даже без подключения к интернету.

В галерее доступны все файлы, сохранённые в облаке или на устройстве. Например, там можно найти недавно сделанные скриншоты или фото, которые друзья прислали в WhatsApp. Просматривать фото и видео, удалять их и делиться файлами можно без интернета — приложение отправит их, когда подключится к сети.

В приложении работает также поиск по фотографиям, созданный на основе компьютерного зрения. Так, если ввести в поисковую строку слово «собака», Яндекс.Диск найдёт все снимки с собакой. А если человеку понадобится копия паспорта, он может найти её по запросу «паспорт». Поиск по фото работает для файлов, загруженных в облако.