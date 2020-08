В мобильных приложениях нашли инструменты для слежки, связанные с правительством США

Инструмент принадлежит небольшой американской компании Anomaly Six. Её программное обеспечение может отслеживать местоположение пользователей. Эта компания, по информации журналистов, основана двумя бывшими военными из разведки. The Wall Street Journal пишет, что Anomaly Six и сейчас связана с американскими военными и разведывательными кругами.

Кроме того, компания является федеральным подрядчиком и сотрудничает с американскими правительственными учреждениями. Её представители утверждают, что продают данные о местоположении пользователей только частным клиентам, не связанным с правительством. Но раскрыть клиентов компания не может.

Чтобы приложения с софтом Anomaly Six могли получать местоположение, пользователь должен был сам разрешить приложению доступ к геолокации.