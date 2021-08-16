В Москве появилась вакансия специалиста по просмотру роликов в TikTok

Такую вакансию разместила компания «Новые Новые Медиа» на портале SuperJob. Это рекламное агентство, которое работает с блогерами и занимается продвижением в TikTok.

Требования к соискателям экзотические. Работодатель хочет видеть человека, который «умеет открывать приложение TikTok», «знает, что “реки” – это не природный водный поток», может угадать с трёх нот, какой тренд будет обыгрываться в видео и способен проявить стрессоустойчивость.

В обязанности специалиста входит просмотр TikTok минимум восемь часов в день. Что интересно, в компании обещают рост до Senior специалиста.