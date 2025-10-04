В Москве пройдет конференция по инвестициям в разработку и производство электроники

Эксперты рассмотрят привлечение дополнительных инвестиций, оценку потребностей в финансировании и вопросы технологического суверенитета. В конференции примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители компаний, финансовые директора, владельцы и акционеры, а также представители фондов, банков и государственных институтов развития.

Участие для ученых и сотрудников университетов бесплатное. Регистрация доступна по ссылке, а заявки с предложениями докладов принимаются через @officeARPE в Telegram или на info@arpe.ru.