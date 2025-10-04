В Москве пройдет конференция по инвестициям в разработку и производство электроники

Опубликовано 04 октября 2025, 19:451 мин.
В Москве пройдет конференция по инвестициям в разработку и производство электроники30 октября
30 октября в Москве состоится конференция «Инвестиции в разработки и производство электроники», организованная Ассоциацией российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Цель конференции — помочь российским компаниям определить потребности в инвестициях для различных проектов, оценить источники финансирования, обсудить стратегии развития и инвестиционные подходы отрасли в целом.
© Ferra.ru
Эксперты рассмотрят привлечение дополнительных инвестиций, оценку потребностей в финансировании и вопросы технологического суверенитета. В конференции примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители компаний, финансовые директора, владельцы и акционеры, а также представители фондов, банков и государственных институтов развития.
Участие для ученых и сотрудников университетов бесплатное. Регистрация доступна по ссылке, а заявки с предложениями докладов принимаются через @officeARPE в Telegram или на info@arpe.ru.