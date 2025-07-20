В МВД напомнили о «золотом часе» после утечки данных: что делать сразу

Если утекли данные банковской карты, нужно сразу поменять пароль к онлайн-банку, заморозить карту и сообщить банку о возможном мошенничестве. Также стоит предупредить близких и коллег, чтобы они не переводили деньги на взломанную карту.

При утечке данных от госуслуг важно сменить пароль, позвонить на горячую линию сервиса и сообщить в полицию. Если мошенники получили доступ к вашему номеру телефона, они могут перехватывать коды и менять пароли. Нужно связаться с мобильным оператором и, по возможности, привязать аккаунты к другому номеру.

Если взломали соцсети или мессенджеры — смените пароль, включите двухфакторную защиту, отключите незнакомые устройства и предупредите контакты, что мошенники могут писать от вашего имени.

В МВД подчёркивают: важно заранее соблюдать цифровую гигиену — не открывать подозрительные ссылки, использовать сложные пароли и включать все возможные меры безопасности в онлайн-сервисах.