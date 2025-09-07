В МВД предупредили об угрозе доксинга в Telegram

В августе администрация Telegram удалила большинство таких каналов после сотен жалоб от пользователей, однако проблема остаётся острой. Особую опасность представляет доксинг, когда его используют государственные структуры или связанные с ними организации — в таких случаях последствия могут быть серьёзными.

Эксперты подчеркивают, что основатель Telegram Павел Дуров признал серьёзность проблемы и пообещал бороться с ситуацией.

Главная рекомендация специалистов — быть осторожными с личной информацией в интернете и сообщать о подозрительных каналах в администрацию платформы.