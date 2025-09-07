В МВД предупредили об угрозе доксинга в Telegram

Опубликовано 07 сентября 2025, 23:531 мин.
В МВД предупредили об угрозе доксинга в TelegramПреступники не дремлют
В МВД РФ рассказали о росте случаев доксинга — незаконного распространения личной информации, которое часто приводит к шантажу, психологическому давлению и мошенничеству. По данным управления по борьбе с киберпреступлениями, десятки каналов в мессенджере Telegram ежедневно публикуют персональные данные пользователей.
© Telegram
В августе администрация Telegram удалила большинство таких каналов после сотен жалоб от пользователей, однако проблема остаётся острой. Особую опасность представляет доксинг, когда его используют государственные структуры или связанные с ними организации — в таких случаях последствия могут быть серьёзными.
Эксперты подчеркивают, что основатель Telegram Павел Дуров признал серьёзность проблемы и пообещал бороться с ситуацией.
Главная рекомендация специалистов — быть осторожными с личной информацией в интернете и сообщать о подозрительных каналах в администрацию платформы.