В нашумевшем генераторе видео Sora появятся новые функции защиты авторских прав

Использовать защищённые персонажи можно будет только с разрешения правообладателей. По словам Альтмана, компании хотят дать создателям “более точный контроль”. Он отметил, что многие студии заинтересованы в таком формате, но при этом хотят сами решать, как и где их герои могут появляться — или вовсе запретить это.

Альтман признал, что система не будет идеальной, и некоторые спорные случаи всё же возможны.

Кроме того, OpenAI планирует внедрить монетизацию видео. Компания рассматривает возможность делиться доходами с правообладателями, чтобы использование их контента было “взаимовыгодным”.

Приложение Sora, несмотря на закрытую регистрацию, уже стало популярным и попало в топы App Store.