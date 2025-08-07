В Новгородском университете создали программу для защиты данных от утечек

Разработчик — преподаватель НовГУ Дмитрий Смородин. Его программа в реальном времени показывает, что происходит на экране пользователя, фиксирует нажатия клавиш и отслеживает, какие приложения запущены. Система также может распознать «запрещённые» слова, связанные с нарушением закона. При их вводе сотрудники службы безопасности получают сигнал и начинают проверку.

«Взор» состоит из двух частей: клиентской, которая устанавливается на компьютеры сотрудников, и серверной — для получения и хранения данных. Программа не сохраняет данные локально, что исключает возможность их подмены или удаления пользователем.

Одно из главных преимуществ «Взора» — видеонаблюдение и сбор данных происходят без сильной нагрузки на систему и не мешают работе. Видео транслируется с задержкой не более четырёх секунд.

Программа уже используется на соревнованиях по ИТ-навыкам, а в будущем может применяться в организациях, где важна информационная безопасность. «Взор» работает на Windows и Linux и зарегистрирован в Роспатенте.