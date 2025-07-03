В НовГУ разработали универсальную инструкцию для создания датасетов для ИИ

Опубликовано 03 июля 2025, 23:001 мин.
В НовГУ разработали универсальную инструкцию для создания датасетов для ИИДля нейросетей
Учёные из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого создали методику по формированию датасетов — баз данных, необходимых для обучения нейросетей. Эти инструкции особенно полезны для систем, которые распознают эмоции по голосу. Об этом пишут СМИ со ссылкой на одного из авторов разработки Владислава Билева.
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Он отметил, что при создании таких программ важно правильно собрать и структурировать исходные данные. Многие начинающие разработчики допускают ошибки на этом этапе, что снижает эффективность нейросетей. Методика помогает избежать технических, финансовых и юридических проблем: от качества аудиофайлов и экономии ресурсов до соблюдения авторских прав и конфиденциальности.
Разработанные инструкции уже применяются в обучении студентов и подойдут для разных проектов на русском языке. Главным преимуществом авторы называют универсальность подхода — методика подходит для разных задач и типов данных.