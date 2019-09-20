В новой версии браузера Chrome ускорили поиск

Последнее нововведение может значительно ускорить поиск. Ведь так можно сразу увидеть, например, прогноз погоды, перевести одну валюту в другую или произвести математические операции.

Это не исчерпывающий список нововведений. Также пользователи теперь могут быстро делиться ссылками с мобильного устройства. Их можно отправлять на компьютер с авторизованной учётной записью Google в один тап, без копирования и пересылки URL вручную.

Кроме того, в мобильной версии браузера появилась возможность изменять цветовое оформление интерфейса.

Обновить Chrome до версии 77 можно из меню настроек браузера.