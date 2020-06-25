В новом флагманском Xperia не запустилось фирменное приложение Sony

В частности, владельцы Xperia 1 II рассказали, что на смартфоне не установлено стандартное фирменное приложение галереи Sony Album (Альбом). Если пытаться скачать и установить его из Google Play Store, то приложение просто отказывается работать.

Появились предположения, что Sony делает это намеренно. То есть компания просто хочет закрыть ряд приложений. Кроме того, Sony начала предупреждать пользователей о закрытии собственного фитнес-приложения Lifelog.

Напомним, в России новый Sony Xperia 1 II можно купить за 79 990 рублей.