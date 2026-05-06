Опубликовано 06 мая 2026, 08:50
1 мин.

В Облаке Mail появилась простая загрузка фото и видео из iCloud

Без расхода трафика для некоторых
Теперь пользователи Облака Mail могут легко перенести свои фото и видео из iCloud. При этом такие файлы не будут занимать место в облачном хранилище, если включена функция автозагрузки.
© Облако Mail

Процесс переноса простой. Нужно установить приложение Облако Mail на смартфон, включить в настройках автозагрузку — и всё. После этого галерея будет синхронизироваться автоматически. Новые фото и видео начнут загружаться в облако в фоновом режиме.

Все файлы сохраняются в отдельную папку.

Дополнительный бонус — с 13 по 19 мая абоненты МегаФона и Yota смогут пользоваться этой функцией без расхода мобильного интернета. Это касается как работы в приложении, так и через браузер.

Источник:Облако Mail
Автор:Максим Многословный
