В Облаке Mail появилась простая загрузка фото и видео из iCloud

06 мая 2026
В Облаке Mail появилась простая загрузка фото и видео из iCloudБез расхода трафика для некоторых
Теперь пользователи Облака Mail могут легко перенести свои фото и видео из iCloud. При этом такие файлы не будут занимать место в облачном хранилище, если включена функция автозагрузки.
© Облако Mail
Процесс переноса простой. Нужно установить приложение Облако Mail на смартфон, включить в настройках автозагрузку — и всё. После этого галерея будет синхронизироваться автоматически. Новые фото и видео начнут загружаться в облако в фоновом режиме.
Все файлы сохраняются в отдельную папку.
Дополнительный бонус — с 13 по 19 мая абоненты МегаФона и Yota смогут пользоваться этой функцией без расхода мобильного интернета. Это касается как работы в приложении, так и через браузер.
