В «Одноклассниках» появилась возможность играть во время ожидания ответа от службы поддержки

Это сделано для того, чтобы пользователь, ожидающий ответа от поддержки, смог интересно провести время. Активировать игру можно, нажав кнопку «Играть» в чате поддержки.

Возможность играть доступна в приложении «Одноклассников» для Android, на сайте, в мобильной версии и в приложении для компьютеров. Результат сохранится при возвращении после диалога с поддержкой.

При этом служба поддержки «Одноклассников» ежедневно обрабатывает более 15 тысяч обращений, реакция на вопросы составляет в среднем две секунды. В течение тестового периода 20% пользователей, у которых время ожидания занимало больше минуты, заходили в игры и проводили в них в среднем четыре минуты.