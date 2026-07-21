В OpenAI обеспокоились открытыми китайскими ИИ-моделями

Это, в том числе, вызвало беспокойство в американской OpenAI, сообщают издания. Один из её руководителей, Дин Болл, якобы даже предложил властям США «найти повод», чтобы «ограничить распространение таких открытых разработок». По его мнению, они «мешают частным компаниям вкладывать огромные деньги в создание собственных ИИ-систем».

Как пишут СМИ, администрация Трампа всё же рассматривает возможность запрета передовых китайских ИИ-моделей в США. Правда, другие сообщает, что Минторг страны «пока не собирается делать таких шагов».