В OpenAI оправдали «аппетит» ИИ словами «человечество тоже потребляло много ресурсов»

Альтман заявил, что утверждения о том, что один запрос в ChatGPT якобы требует десятки литров воды, «сильно преувеличены». По его словам, такие проблемы могли возникать раньше из-за «особенностей охлаждения дата-центров», но сегодня «ситуация иная».

Он признал, что центры обработки данных действительно потребляют много энергии. Однако ответственность за это, по его мнению, должна лежать на энергетической отрасли. По его словам, она должна быстрее переходить на атомную, солнечную и ветровую энергетику.

Самым обсуждаемым стало другое сравнение Альтмана. Он отметил, что «обучение» человека тоже требует огромных ресурсов: годы жизни, еда, развитие цивилизации