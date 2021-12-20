В переписке Telegram начнут скрывать спойлеры к фильмам

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В переписке Telegram начнут скрывать спойлеры к фильмамТакие сообщения будут размываться
Разработчики Telegram работают над новой любопытной функцией. Мессенджер позволит скрывать спойлеры в переписке — это позволит не узнать чего-то о фильме или сериале раньше времени.
Пользователь Reddit рассказал, что Telegram вскоре сможет поддерживать сокрытие потенциальных спойлеров. По опубликованной гифке видно, что эта опция скрыта в меню стилей, которое открывается при длительном нажатии, когда вы выделяете текст. После отправки можно увидеть, что отправленное сообщение становится замыленным. Исходный текст становится чётко виден, только если нажать на сообщение.
Telegram никак не поясняет, что контент, скрытый в чате, это спойлер. Есть только небольшой значок глаза. Впрочем, не исключено, что в стабильной версии опция будет доработана.
Источник: Android Police