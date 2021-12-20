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В переписке Telegram начнут скрывать спойлеры к фильмам

Такие сообщения будут размываться
Разработчики Telegram работают над новой любопытной функцией. Мессенджер позволит скрывать спойлеры в переписке — это позволит не узнать чего-то о фильме или сериале раньше времени.
В переписке Telegram начнут скрывать спойлеры к фильмам

Пользователь Reddit рассказал, что Telegram вскоре сможет поддерживать сокрытие потенциальных спойлеров. По опубликованной гифке видно, что эта опция скрыта в меню стилей, которое открывается при длительном нажатии, когда вы выделяете текст. После отправки можно увидеть, что отправленное сообщение становится замыленным. Исходный текст становится чётко виден, только если нажать на сообщение.

В переписке Telegram начнут скрывать спойлеры к фильмам

Telegram никак не поясняет, что контент, скрытый в чате, это спойлер. Есть только небольшой значок глаза. Впрочем, не исключено, что в стабильной версии опция будет доработана.

Источник: Android Police
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