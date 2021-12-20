В переписке Telegram начнут скрывать спойлеры к фильмам

Пользователь Reddit рассказал, что Telegram вскоре сможет поддерживать сокрытие потенциальных спойлеров. По опубликованной гифке видно, что эта опция скрыта в меню стилей, которое открывается при длительном нажатии, когда вы выделяете текст. После отправки можно увидеть, что отправленное сообщение становится замыленным. Исходный текст становится чётко виден, только если нажать на сообщение.