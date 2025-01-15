В Photoshop нашли критические уязвимости, требующие срочного обновления

В Photoshop две критические ошибки (CVE-2025−21 127 и CVE-2025−21 122) могут позволить злоумышленникам выполнить произвольный код на системе. Пользователи Substance 3D Stager сталкиваются с пятью критическими ошибками безопасности памяти с оценкой серьезности 7,8/10. Эти недостатки также могут привести к выполнению кода.

В Illustrator для iPad есть две критические проблемы с безопасностью памяти, которые подвергают пользователей аналогичному риску. Обновление Adobe Animate устраняет уязвимость переполнения буфера. Наконец, в Substance 3D Designer исправлены четыре критических дефекта безопасности памяти.

Adobe настоятельно рекомендует пользователям немедленно обновиться, чтобы снизить риск. Сообщений об активных эксплойтах пока не поступало.