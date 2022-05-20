В «Рамблер/почту» добавили тёмную тему

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В «Рамблер/почту» добавили тёмную темуСервис стал комфортнее
В «Рамблер/почте» появилась тёмная тема. Теперь сервисом будет удобнее пользоваться в вечернее и ночное время.
В Рамблере отметили, что тёмная тема позволяет снять нагрузку на глаза. Все цвета станут менее интенсивными, даже чёрный будет казаться более бледным. Сервис будет адаптировать к тёмной теме и аватарки пользователей, чтобы они не выделялись на общем фоне.
Тёмная тема доступна и в приложении, и в мобильной версии почты. Настройки можно изучить на интерактивном лендинге — https://mail.rambler.ru/dark/. На страницу можно также перейти из приложения, нажав на кнопку «Встречайте тёмную тему».
В Рамблере напомнили, что в почтовом ящике есть двухфакторная аутентификация и самообучающийся спам-фильтр для защиты от мошенников.