В «Рамблер/почту» добавили тёмную тему

В Рамблере отметили, что тёмная тема позволяет снять нагрузку на глаза. Все цвета станут менее интенсивными, даже чёрный будет казаться более бледным. Сервис будет адаптировать к тёмной теме и аватарки пользователей, чтобы они не выделялись на общем фоне.

Тёмная тема доступна и в приложении, и в мобильной версии почты. Настройки можно изучить на интерактивном лендинге — https://mail.rambler.ru/dark/. На страницу можно также перейти из приложения, нажав на кнопку «Встречайте тёмную тему».

В Рамблере напомнили, что в почтовом ящике есть двухфакторная аутентификация и самообучающийся спам-фильтр для защиты от мошенников.