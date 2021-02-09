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В популярном приложении для Android-смартфонов нашли вирус
Приложение для сканирования QR-кодов
В популярном приложении для Android-смартфонов Barcode Scanner, которое используется для сканирования QR- и штрих-кодов, нашли вирус. У приложения более 10 млн скачиваний. Проверьте, нет ли его у вас на телефоне.
Сообщается, что Barcode Scanner стало вредоносным после обновления 4 декабря 2020 года. После этого приложение стало незаметно запускать браузер по умолчанию, а там отображалась реклама других потенциально вредоносных приложений.
Есть версия, что сами разработчики Barcode Scanner внедрили в приложение вредоносный код. Он был подписан тем же сертификатом, что и ранние версии приложения, а также тщательно скрыт.
Google оперативно удалила Barcode Scanner из Play Store. Но пользователи, скачавшие приложение, должны сами удалить его со смартфонов.