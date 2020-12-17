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Сегодня 16:18
В популярных расширениях для скачивания видео из соцсетей нашли вирусы
В 28 сторонних приложениях
Специалисты Avast обнаружили 28 опасных сторонних расширений для популярных браузеров Google Chrome и Microsoft Edge. Эксперты советуют временно отключить или удалить их. Проблема может касаться около 3 млн человек по всему миру.
Вредоносные программы могут перенаправлять трафик пользователей на рекламные или фишинговые сайты и воровать личные данные. Опасные расширения предназначены для скачивания видео с различных платформ. В Chrome это Video Downloader для Facebook, Vimeo Video Downloader, Instagram Story Downloader, VK Unblock. В этих программах есть вредоносный код, который позволяет загружать опасное ПО на компьютер.
Пользователи уже жаловались на то, что вышеперечисленные расширения перенаправляют их на другие сайты. Аналитики считают, что цель злоумышленников — получать платежи за перенаправление на сторонний домен.
Вот список всех опасных расширений:
Avast