В популярных расширениях для скачивания видео из соцсетей нашли вирусы

Вредоносные программы могут перенаправлять трафик пользователей на рекламные или фишинговые сайты и воровать личные данные. Опасные расширения предназначены для скачивания видео с различных платформ. В Chrome это Video Downloader для Facebook, Vimeo Video Downloader, Instagram Story Downloader, VK Unblock. В этих программах есть вредоносный код, который позволяет загружать опасное ПО на компьютер.

Пользователи уже жаловались на то, что вышеперечисленные расширения перенаправляют их на другие сайты. Аналитики считают, что цель злоумышленников — получать платежи за перенаправление на сторонний домен.

Вот список всех опасных расширений: