Опубликовано 21 ноября 2025, 18:00
В поставляющей ИИ-компаниям GPU Nvidia заявили, что «никакого пузыря ИИ нет»

Они видят совсем другое
Накануне публикации квартального отчёта Nvidia инвесторы активно обсуждали, не возник ли ИИ-пузырь в действительности. Их беспокоили огромные суммы, которые компании тратят на строительство дата-центров, и то, окупятся ли эти вложения. Однако гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг отверг эти опасения.
Спрос на графические процессоры Nvidia растёт, и ими пользуются все крупные облачные провайдеры — Amazon, Microsoft, Google и Oracle. Крупнейшие разработчики ИИ, включая OpenAI, Anthropic, xAI, также активно закупают их оборудование. Вот только компания видит «иную картину», нежели существование ИИ-пузыря.

Хуанг привёл три аргумента, почему рынок ИИ — не пузырь.

Во-первых, всё больше задач, таких как обработка данных, поисковые системы или рекомендации рекламы, переходят на ИИ, что требует новых вычислительных мощностей.

Во-вторых, ИИ создаёт совершенно новые приложения, которых раньше не существовало.

В-третьих, «агентный ИИ», который способен самостоятельно принимать решения и планировать, будет требовать ещё большего количества вычислений.

Nvidia, по словам Хуанга, единственная компания, способная полностью закрыть эти потребности.