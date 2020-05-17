В правительстве Германии объяснили опасность использования WhatsApp
WhatsApp раскритиковал уполномоченный правительства Германии по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер. Он отправил предостерегающее письмо во все ведомства.
Кельбер заявляет, что использование WhatsApp просто исключено для федеральных властей. Дело в том, что мессенджер постоянно получает метаданные, которые в дальнейшем передаёт компании-владельцу Facebook. Благодаря этому американский IT-гигант может получить IP-адрес, данные о местоположении, информацию о самом смартфоне и его операционной системе, а также дату и время отправки сообщения. Эта информация может пригодиться для создания профиля пользователя, в котором будут отражены и его работа, и финансового положение.
Представители WhatsApp утверждают, что не передают данные в Facebook. Да и сообщения читать никто посторонний не может, так как они зашифрованы.