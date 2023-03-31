В преддверии блокировки? В США появилась новая соцсеть от создателей TikTok

Lemon8 представляет собой платформу для обмена контентом с молодёжным сообществом. Она позволяет пользователям создавать объёмные текстовые публикации с фото и видео на разные темы, такие как мода, фитнес, путешествия и кулинария. Лента публикаций формируется на основе подписок и интересов каждого пользователя. По данным App Store, приложение уже обогнало по числу скачиваний в американском разделе Pinterest, Tinder и Zillow.

СМИ сообщают, что Lemon8 — это проект компании ByteDance, ответственной за TikTok. В магазине приложений App Store разработчиком приложения значится сингапурская компания Heliophilia Pte, которая зарегистрирована по тому же адресу, где находится местный офис TikTok.