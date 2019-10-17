В приложение «Аэроэкспресс» добавили роботизированный сканер документов

В приложение встроили систему искусственного интеллекта, которую разработала компания Smart Engines. Благодаря этому пользователям больше не придётся вручную вводить данные документов. Достаточно лишь навести камеру смартфона на страницу паспорта. Приложение заполнит поля автоматически, а займёт это лишь несколько секунд.

В пресс-релизе «Аэроэкспресса» сказано, что персональная информация пассажиров надёжно защищена. Все данные обрабатываются на устройстве пользователя, сторонним организациям их не передают.

Искусственный интеллекта может распознавать только российские паспорта.

Напомним, что в мобильном приложении «Аэроэкспресс» пассажиры могут покупать билеты по тарифам «Стандарт», «Парный» и «Группа» в одну сторону и «туда-обратно».