В приложении для знакомств Tinder появились видеозвонки с запретом на наготу

Как только пользователь Tinder образует с кем-то пару, он сможет запустить с ним видеочат. Его можно будет отключить в любой момент времени, если больше не захочется общаться. Все участники видеозвонка должны согласиться с правилами Tinder, которые запрещают наготу, домогательства и насилие.

Пользователи смогут сообщать сервису о своих впечатлениях от звонка. Если, несмотря на запреты, собеседник будет совершать неприемлемые действия, можно будет на него пожаловаться.

Когда новая опция станет доступна для всех пользователей, пока неясно. Не исключено, что Tinder может и вовсе отказаться от неё после тестов.