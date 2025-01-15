В приложении Google появилась новая нижняя панель

Опубликовано 15 января 2025, 22:301 мин.
В приложении Google появилась новая нижняя панельИнструментов для страниц поиска и обнаружения
В приложении Google для Android появилась новая нижняя панель инструментов для страниц, открытых через Поиск и Discover. Ранее такие элементы управления, как информация о странице, параметры общего доступа и управление вкладками, были сосредоточены в верхней панели, что, пишут СМИ, «затрудняло чтение заголовка страницы».
После обновления приложение Google теперь имеет нижнюю панель инструментов с опциями «Сохранить», «Поиск» и «Поделиться». Это изменение, которое по-прежнему использует пользовательскую вкладку Chrome, предоставляет больше места для просмотра заголовка страницы. Новая панель инструментов стала более удобной, особенно для использования одной рукой, и позволяет пользователям начать новый поиск по статье, которую они читают, пишет 9to5google.
Панель инструментов исчезает при прокрутке. Обновление находится в стадии бета-версии (версия 16.1.38) и пока не доступно в стабильной версии.