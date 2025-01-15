В приложении Google появилась новая нижняя панель

После обновления приложение Google теперь имеет нижнюю панель инструментов с опциями «Сохранить», «Поиск» и «Поделиться». Это изменение, которое по-прежнему использует пользовательскую вкладку Chrome, предоставляет больше места для просмотра заголовка страницы. Новая панель инструментов стала более удобной, особенно для использования одной рукой, и позволяет пользователям начать новый поиск по статье, которую они читают, пишет 9to5google.