В приложении Google появился аналог Pinterest — раздел “Изображения”

Новый раздел появился рядом с другими вкладками. В нём можно просматривать изображения, сохранять их в коллекции, делиться с другими пользователями или искать похожие через Google Lens.

При первом запуске пользователю предлагается выбрать темы, которые его интересуют — например, путешествия, еда, интерьер или технологии. После этого Google формирует персональную подборку, используя изображения из обычного поиска.