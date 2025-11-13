Опубликовано 13 ноября 2025, 18:021 мин.
В приложении Google появился аналог Pinterest — раздел “Изображения”Хвалитесь работами
Google запустила в США новый раздел “Изображения” в своём официальном приложении для Android и iOS. Пользователям стала доступна персональная лента с картинками, похожая на Pinterest.
Новый раздел появился рядом с другими вкладками. В нём можно просматривать изображения, сохранять их в коллекции, делиться с другими пользователями или искать похожие через Google Lens.
При первом запуске пользователю предлагается выбрать темы, которые его интересуют — например, путешествия, еда, интерьер или технологии. После этого Google формирует персональную подборку, используя изображения из обычного поиска.
Если вам не понравилось какое-то изображение, его можно скрыть, чтобы не видеть подобные в будущем.
О глобальном запуске пока информации нет.