В приложении Leica для iPhone появились именные фильтры от фотографов

Artist Looks — это фильтры, которые помогают быстро придать снимкам стиль профессиональной фотографии. Стиль от Грега Уильямса доступен в платной версии Lux Pro ($ 6.99 в месяц или $ 69.99 в год) или бесплатно при покупке фирменного чехла Leica за $ 625.

Кроме того, стиль Уильямса можно загрузить и в фотоаппараты Leica Q3, SL3 и другие через приложение Leica Fotos. Владельцы других моделей с Wi-Fi тоже могут применять фильтр к JPEG-снимкам прямо в приложении — бесплатно.

Leica планирует выпускать новые стили совместно с другими фотографами.