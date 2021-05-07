В приложении Сбера воспроизвели первый победный салют

Аудиоперфоманс расскажет о том, в честь какого события решили провести первый победный салют в Великой Отечественной войны, а также о препятствиях для его организаторов. Чтобы запустить спектакль, нужно сказать виртуальному ассистенту Сбера (отображается в приложении в виде зелёной сферы): «Запусти победный салют».

Для аудиоперфоманса использовались архивные радиозаписи и саунд-дизайн, в проекте участвовали актёры озвучания. Голос основного рассказчика принадлежит Всеволоду Кузнецову. Пользователь должен будет следить за сюжетом и в нужный момент реагировать на события, произнося нужные фразы.

Традиция запускать салют в честь победы берёт своё начало 5 августа 1943 года.