В приложении умного дома Google появилась поддержка устаревших устройств

Этот шаг является частью плана компании по интеграции устаревших камер Nest в обновленное приложение Home, представленное в мае на Google I/O.

По заверениям Google, пользователи Nest Cam Indoor будут уведомлены по электронной почте, как только доступ станет доступен для всех. Если пользователей не устроит работа с приложением Home, они смогут вернуться к приложению Nest.

Компания подчеркнула, что приложение Nest пока останется работоспособным.