В приложении умного дома Google появилась поддержка устаревших устройств

В приложении умного дома Google появилась поддержка устаревших устройствРечь, пока что, про камеры
Google объявила о расширении поддержки старых камер Nest Cam в приложении Google Home, начиная с первого поколения Nest Cam Indoor, выпущенного в 2015 году. Несмотря на то, что поддержка уже доступна в публичной бета-версии приложения, пользователей просят набраться терпения, поскольку переход может занять несколько недель.
Этот шаг является частью плана компании по интеграции устаревших камер Nest в обновленное приложение Home, представленное в мае на Google I/O.
По заверениям Google, пользователи Nest Cam Indoor будут уведомлены по электронной почте, как только доступ станет доступен для всех. Если пользователей не устроит работа с приложением Home, они смогут вернуться к приложению Nest.
Компания подчеркнула, что приложение Nest пока останется работоспособным.