В продающихся на Amazon «энергетиках» нашли виагру

В продающихся на Amazon «энергетиках» нашли виагруРегулятор начал расследование
В США в свое время стали популярны «Mens Maximum Energy Supplement», своеобразные «энергетики» в таблетках? Оказалось, что заряд энергии в ней давал не кофеин или травы, а маленькая голубая таблетка под названием «Виагра». Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) обнаружило эту и другие замаскированные рецептурные препараты, выдаваемые за добавки, на Amazon, и теперь гигант розничной торговли оказался в сложной ситуации.
Спустя четыре месяца после обнаружения этих «рецептурных энергетических» добавок FDA наконец-то направило Amazon строгое письмо с предупреждением. В нем содержится два требования:
- Удалить товары-нарушители: Семь продуктов, содержащих силденафил (виагру) или тадалафил (сиалис), попали под сокращение, а такие названия, как «WeFun» и «Round 2», скрывают их сильнодействующие ингредиенты.
- Объясните свой план: FDA хочет получить подробную дорожную карту о том, как Amazon будет предотвращать подобные нарушения в будущем. Это включает в себя обеспечение надлежащих обзоров продукции, раскрытие информации об ингредиентах и соблюдение правил безопасности.
Эти вводящие в заблуждение добавки обходят стороной жизненно важные предупреждения о безопасности и потенциальных лекарственных взаимодействиях. Продажа неодобренных лекарств является незаконной и может привести к судебному разбирательству против Amazon.
Этот случай подчеркивает потенциальную опасность нерегулируемых продуктов, выдающих себя за натуральные добавки.
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