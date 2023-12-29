В продающихся на Amazon «энергетиках» нашли виагру

Спустя четыре месяца после обнаружения этих «рецептурных энергетических» добавок FDA наконец-то направило Amazon строгое письмо с предупреждением. В нем содержится два требования:

- Удалить товары-нарушители: Семь продуктов, содержащих силденафил (виагру) или тадалафил (сиалис), попали под сокращение, а такие названия, как «WeFun» и «Round 2», скрывают их сильнодействующие ингредиенты.

- Объясните свой план: FDA хочет получить подробную дорожную карту о том, как Amazon будет предотвращать подобные нарушения в будущем. Это включает в себя обеспечение надлежащих обзоров продукции, раскрытие информации об ингредиентах и соблюдение правил безопасности.

Эти вводящие в заблуждение добавки обходят стороной жизненно важные предупреждения о безопасности и потенциальных лекарственных взаимодействиях. Продажа неодобренных лекарств является незаконной и может привести к судебному разбирательству против Amazon.

Этот случай подчеркивает потенциальную опасность нерегулируемых продуктов, выдающих себя за натуральные добавки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.