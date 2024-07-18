В продукте Cisco нашли уязвимость, позволяющую менять пароль любого пользователя

Опубликовано 18 июля 2024, 22:02
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В продукте Cisco нашли уязвимость, позволяющую менять пароль любого пользователяУязвимость в Cisco Smart Software Manager
Cisco раскрыла критический недостаток в системе безопасности Smart Software Manager On-Prem, позволяющий злоумышленникам удаленно изменять пароль любого пользователя без аутентификации. Уязвимость, CVE-2024−20 419, получила максимальный рейтинг серьезности — 10.
Smart Software Manager On-Prem используется организациями для управления лицензиями Cisco локально, а не через облачные сервисы. Недостаток связан с неправильной реализацией процесса смены пароля, что позволяет злоумышленникам эксплуатировать систему, отправляя поддельные HTTP-запросы. Успешная эксплуатация предоставляет злоумышленникам доступ к веб-интерфейсу или API с нарушенными привилегиями пользователя.
Потенциальные последствия включают несанкционированный доступ к конфиденциальным данным и возможность переключения на другие подключенные устройства Cisco, что создает значительные риски безопасности для пострадавших организаций.