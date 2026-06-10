Приложения
Опубликовано 10 июня 2026, 09:23
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В проекты Microsoft c открытым кодом внедрили вирус

Ворующий пароли разработчиков ИИ
Microsoft отключила доступ к десяткам своих проектов с открытым кодом в GitHub. Дело в том, что хакеры их взломали и добавили в них вредоносный код, что крадёт пароли.
В проекты Microsoft c открытым кодом внедрили вирус

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Пострадавшие проекты связаны с облачным сервисом Azure и инструментами для разработчиков ИИ. Среди них и утилиты для работы с Claude Code, Gemini и VS Code.

Вирус срабатывал, когда разработчик открывал заражённый инструмент в своём IDE (приложении для программирования). Пока неизвестно, сколько людей успели скачать заражённые файлы.

Представитель Microsoft подтвердил, что компании пришлось временно отключить несколько репозиториев. Некоторые, на момент написания материала, уже восстановлены.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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