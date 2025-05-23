В Quick Share наконец стало возможно передавать файлы через мобильный интернет

Опубликовано 23 мая 2025, 08:171 мин.
В Quick Share наконец стало возможно передавать файлы через мобильный интернетНа Android
Google наконец добавила в Quick Share функцию, которая позволяет отправлять файлы через мобильный интернет. Раньше при смене Nearby Share на Quick Share эта опция пропала, и пользователям можно было пересылать файлы только по Wi-Fi или USB.
© Samsung
В прошлом году Google начала работать над возвращением возможности передачи через сотовую сеть, а в феврале 2025 года официально анонсировала её в обновлении Play Services. Теперь же функция постепенно появляется у обычных пользователей, особенно на устройствах с Android 15 и новой версией Google Play Services.
Хотя для многих это не было критичной проблемой, возможность выбора способа передачи данных всегда полезна. Например, иногда удобнее использовать Wi-Fi, чтобы не расходовать мобильный трафик.