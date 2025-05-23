В Quick Share наконец стало возможно передавать файлы через мобильный интернет

В прошлом году Google начала работать над возвращением возможности передачи через сотовую сеть, а в феврале 2025 года официально анонсировала её в обновлении Play Services. Теперь же функция постепенно появляется у обычных пользователей, особенно на устройствах с Android 15 и новой версией Google Play Services.

Хотя для многих это не было критичной проблемой, возможность выбора способа передачи данных всегда полезна. Например, иногда удобнее использовать Wi-Fi, чтобы не расходовать мобильный трафик.