В рамках «эксперимента» Google удалил статьи СМИ ЕС из результатов поиска

Эта мера подчеркивает сложные отношения Google с регуляциями ЕС, которые обязывают компанию платить за контент издателей в соответствии с Директивой ЕС об авторском праве. Хотя Google лицензировал контент сотен издателей в ЕС, компания сопротивляется подобным регуляциям в других странах, таких как Канада и Австралия. Таким образом компания проверяет, насколько издатели ЕС зависимы от Google.

Тест может намекать на будущие шаги Google в ответ на давление регуляторов.