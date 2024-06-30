В раскритикованном ИИ-устройстве Rabbit R1 нашли ещё и серьезную уязвимость

Опубликовано 30 июня 2024, 01:30
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В раскритикованном ИИ-устройстве Rabbit R1 нашли ещё и серьезную уязвимостьВ системе безопасности
ИИ-гаджет Rabbit R1, который уже критиковали за низкую производительность, теперь столкнулся с серьезной брешью в системе безопасности, поскольку исследователи обнаружили API-ключи, ставящие под угрозу безопасность пользовательских данных.
© Rabbit
Согласно выводам команды безопасности Rabbitude, доступные ключи для таких сервисов, как ElevenLabs, Azure, Google Maps и Yelp, позволяют злоумышленникам читать и манипулировать ответами с любого устройства Rabbit R1. Эта брешь может привести к таким действиям, как изменение голоса устройства и даже приведение гаджетов в негодность.
Несмотря на то, что компания Rabbit была предупреждена об этой проблеме 16 мая, она отложила устранение уязвимости до 26 июня. Тем не менее, опасения сохраняются, поскольку открытые API-ключи оставались активными в течение длительного времени, что повышает риски.
Источник:Android Authority
Автор:Максим Многословный
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