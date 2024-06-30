В раскритикованном ИИ-устройстве Rabbit R1 нашли ещё и серьезную уязвимость

Согласно выводам команды безопасности Rabbitude, доступные ключи для таких сервисов, как ElevenLabs, Azure, Google Maps и Yelp, позволяют злоумышленникам читать и манипулировать ответами с любого устройства Rabbit R1. Эта брешь может привести к таким действиям, как изменение голоса устройства и даже приведение гаджетов в негодность.

Несмотря на то, что компания Rabbit была предупреждена об этой проблеме 16 мая, она отложила устранение уязвимости до 26 июня. Тем не менее, опасения сохраняются, поскольку открытые API-ключи оставались активными в течение длительного времени, что повышает риски.