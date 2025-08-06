В регионах запустили более 180 онлайн-сервисов для удобного получения госуслуг«Жизненные ситуации»
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Каждый такой сервис учитывает особенности региона. Например, в Санкт-Петербурге можно упростить оформление проживания в доме-культурном наследии, в Красноярском крае — получить поддержку турбизнеса, а в Свердловской области — помощь по уходу за тяжелобольным родственником.
По словам Григоренко, эти сервисы дают людям удобный и качественный способ обращения за помощью, не уступающий федеральному уровню.
Эффективность новых решений уже заметна:
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Количество необходимых документов снизилось на 40%;
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Время получения услуг сократилось на 42% — с 57 до 33 дней;
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Число визитов в ведомства уменьшилось на 67%.
Все сервисы доступны на портале Госуслуги и региональных сайтах. До конца года планируется запустить ещё 245 подобных решений по всей стране.